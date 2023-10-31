مسرور بارزاني يفتتح مصنعاً لصناعة الكرتون والتغليف في أربيل

أربيل (كوردستان24)- افتتح رئيس حكومة كوردستان اليوم الثلاثاء 31 اكتوبر 2023 مصنعاً لصناعة الكرتون والتغليف التابعة لشركة فابياب في أربيل.

وقال مسرور بارزاني رئيس حكومة كوردستان في كلمة له خلال افتتاح المصنع "نحن هنا اليوم لافتتاح هذا المصنع، لصناعة الكرتون والورق المقوى والاغلفة، وهو مصنع متطور للغاية، ويعمل بأدوات وتكنولوجيا متطورة، وأهنئ القائمين على المصنع لقيامهم بذلك".

وأضاف رئيس الحكومة "من المشجع ان نرى القطاع الصناعي يتطور في كوردستان، وهو ما يمكن أن يساعد كثيراً في دعم القطاع الزراعي، الذي تمكنا من تصدير منتجات المزارعين والمنتجات المحلية، ومثل هذه المصانع ستساعدنا على تصدير منتجاتنا كعلامة تجارية كوردستانية".

وأشار رئيس الحكومة الى "ان منتجاتنا لها مذاق خاص ويتزايد الطلب عليها، وما يتبقى هو ان يتم تعبئتها وتصديرها بشكل مرتب، وهو ما يمكن ان تساعدنا فيه مثل هذه المصانع في تحقيقه، واعتقد ان المصنع لديهم مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة كوردستان، وهذا سيساعد المنتجات المحلية في كوردستان ويساعد حكومة كوردستان، ويمكن لحكومة كوردستان ان يساعد القطاع الصناعي بشكل أكبر".

وأكد مسرور بارزاني في كلمته "نريد ان نكون قادرين على انتاج جميع احتياجاتنا في كوردستان، وهذا الامر يخلق العديد من فرص العمل، وما سمعته هنا هو انه تم خلق فرص عمل لمئات الشباب في هذا المصنع، وهو أمر يبعث على الامل والسعادة للغاية".

وأوضح رئيس الحكومة "الذي يقع على عاتق الحكومة هو تقديم التسهيلات ودعم ومساندة القطاع الخاص، ونأمل ان نتمكن بالتعاون مع القطاع الخاص من توفير كافة احتياجات كوردستان والمضي بكوردستان الى الامام يوماً بعد يوم".

ويُذكر ان شركة فابياب هي ذاتها مالكة مشروع "الصندوق الذهبي" للتعبئة والتغليف في العراق، والمشروع حاصل على رخصة استثمارية برقم 1123 بتأريخ 1 نيسان 2022 في العراق.

ينتج المصنع 20 مليون متر مربع من الكرتون شهرياً، وبني على مساحة 40.350 متراً مربعاً، ليحتل المركز الاول في العراق والمركز السادس على مستوى دول المنطقة.

المصنع قادر على انتاج جميع أنواع الكرتون الصناعي والزراعي والغذائي، ولهذا الغرض لديه القدرة على تغليف كافة الكراتين لجميع المصانع في كوردستان ووسط وجنوب العراق.

ويعمل في مشروع الصندوق الذهبي 250 شخصاً ويستخدم حوالي 2.5 ميكاواط من الكهرباء.