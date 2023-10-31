مسرور بارزاني: نؤكد على تنفيذ اتفاق سنجار وإخراج المسلحين الغير شرعيين منها

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس حكومة كوردستان على ضرورة تنفيذ اتفاقية سنجار وإخراج كافة الجماعات المسلحة الغير شرعية من سنجار.

بحضور مسرور بارزاني رئيس حكومة كوردستان، أقيمت في أربيل مراسم الاحتفال بالذكرى السنوية لصدور قرار 1325 في الامم المتحدة الخاص بالمرأة والسلام والامن.

وقال مسرور بارزاني في كلمة له خلال المراسم "يعد هذا القرار من أهم وأعرق قرارات مجلس الامن التي كان لها الاثر الكبير في التركيز على قضايا المرأة بشكل عام، خاصة في البلدان والمناطق التي تشهد حروباً وعدم استقرار، وتكون فيها النساء الضحايا الرئيسيين للحرب".

وأضاف رئيس الحكومة "الهدف الرئيسي من هذا القرار هو مكافحة العنف ضد المرأة أثناء الحروب والقضاء عليه، كما انه يعزز مشاركة المرأة في تعزيز السلام وتمكين دورها في صنع القرار السياسي والسلطة، ورغم كل العوائق المالية التي واجهتها حكومة كوردستان، فقد حاولنا تخصيص الموازنة حسب قدرتنا على تنفيذ هذا القرار، وسنستمر بتقديم كل ما هو ضروري لمواصلة تنفيذ محتويات القرار".

وأشار مسرور بارزاني في كلمته الى انه "في هذه المناسبة نؤكد على أهمية وضرورة تنفيذ اتفاقية سنجار لانهاء حالة الطوارئ وعدم الاستقرار في المنطقة، وخروج المجموعات المسلحة الغير شرعية من سنجار حتى يعود اللاجئون في المنطقة الى أماكنهم".

وأكد رئيس حكومة كوردستان على "اننا في كوردستان ككيان فدرالي داخل العراق، ملتزمون بتنفيذ القرار 1325، وفي هذا السياق سنعمل على تنفيذ ما يقع على عاتقنا، لكن تنفيذ هذا القرار مسؤولية مشتركة ويتطلب التعاون والتنسيق وتوحيد جهودنا جميعاً".