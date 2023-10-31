سیاسة

قنصل دولة قطر في أربيل يباشر مهامه

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان قنصل قطر حسين بن علي فضالة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن حسين بن علي فضالة قدّم أوراق اعتماده رسمياً لمباشرة مهامه قنصلاً لدولة قطر في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقالت الخارجية القطرية في بيانٍ، اليوم الثلاثاء، إن بن علي فضالة قدم أوراق اعتماده إلى رئيس مكتب التشريفات بوزراة الخارجية العراقية عمار داوود.

ولدى العديد من الدول الأوروبية قنصليات ومكاتب تمثيليلة في إقليم كوردستان، هي: روسيا، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، جمهورية التشيك، المجر، هولندا، إيطاليا، أرمينيا، اليونان، السويد، رومانيا، بولندا، النمسا، بلغاريا، إسبانيا، الدنمارك، الاتحاد الأوروبي، بيلاروسيا، أوكرانيا، بعثة يونامي، سلوفاكيا.

أما دول الشرق الأوسط التي لديها قنصليات ومكاتب تمثيلية في إقليم كوردستان، فهي: إيران والأردن وفلسطين والإمارات والكويت.

كذلك لدى عدد من الدول الآسيوية قنصليات ومكاتب تمثيلية في إقليم كوردستان، هي: تركيا وكوريا الجنوبية والهند واليابان والصين وسريلانكا وقبرص.

كما تملك الولايات المتحدة وكندا قنصليات ومكاتب تمثيلية في إقليم كردستان، بينما في القارة الإفريقية، فلدى مصر والسودان قنصليات بالإقليم.

 

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