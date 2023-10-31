سیاسة

قوباد طالباني يُهنّئ كوردستان 24 بالذكرى الثامنة على تأسيسها

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کوردستان قوباد طالباني مؤسسة كوردستان 24

أربيل (كوردستان 24)- هنّأ نائب رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، قوباد طالباني، مؤسسة كوردستان 24 بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة على تأسيسها.

وقال طالباني في حديثٍ لـ كوردستان 24: "أُهنّئ إدارة مؤسسة كوردستان 24 وجميع كوادرها بالذكرى الثامنة على تأسيسها، متمنياً دوام الاستمرارية في نقل الأخبار إلى شعب كوردستان".

وتحاول مؤسسة كوردستان 24، منذ تأسيسها في الـ 31 اكتوبر تشرين الأول 2015، التعامل مع الأحداث بطريقةٍ مهنية وبروح المسؤولية الوطنية، من خلال قناتها التلفزيونية والإذاعة ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكّنت كوردستان 24 خلال الـسنوات الثمان الفائتة، باعتبارها حاملةً لرسالة القومية والاستقلالية، من تكريس معظم نشاطاتها ضمن هذا المجال، وهو ما ينعكس في جميع أخبارها وبرامجها.

 

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