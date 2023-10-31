سعدي بيره: كوردستان 24 رسّخت مكانتها بين وسائل الإعلام المحلية والخارجية

أربيل (كوردستان 24)- هنّأ المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني، سعدي أحمد بيره، مؤسسة كوردستان 24، بالذكرى السنوية الثامنة على تأسيسها.

وقال سعدي بيره في حديثٍ لـ كوردستان 24، "نحن بحاجةٍ لقناةٍ تلفزيونية كـ قناة كوردستان 24، لنتمكّن من الحصول على الأخبار بكل مصداقية ودقة".

معرباً عن أمله في أن تكون كوردستان 24 "ناجحة دائماً من أجل تحقيق أهداف شعب كوردستان".

ولفت المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى أن كوردستان 24 من إحدى القنوات التي رسّخت مكانتها بين وسائل الإعلام المحلية والخارجية.

وتصادف اليوم الذكرى السنوية الثامنة على تأسيس كوردستان 24، باعتبارها وسيلة إعلام تعمل باحترافية في نقل أخبار كوردستان والمنطقة والعالم بمهنية، ولعبت دوراً مهماً في القضايا الوطنية.

وتغطي كوردستان 24 الأحداث من خلال شبكة واسعة من المراسلين الصحفيين في معظم دول العالم، وتتابع مختلف القضايا، وتركّز أكثر على القضايا التي تهمُّ مكوّنات كوردستان.

وتنتهج مؤسسة كوردستان 24 التوازن والموضوعية والمسؤولية في التغطية الصحفية من خلال تقارير وتحقيقات عن مختلف المواضيع، وتعمل وفق المعايير الإعلامية المشتركة والأخلاقيات الصحفية.

وتحاول مؤسسة كوردستان 24، منذ تأسيسها في الـ 31 اكتوبر تشرين الأول 2015، التعامل مع الأحداث بطريقةٍ مهنية وبروح المسؤولية الوطنية، من خلال قناتها التلفزيونية والإذاعة ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكّنت كوردستان 24 خلال الـسنوات الثمان الفائتة، باعتبارها حاملةً لرسالة القومية والاستقلالية، من تكريس معظم نشاطاتها ضمن هذا المجال، وهو ما ينعكس في جميع أخبارها وبرامجها.