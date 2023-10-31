محافظ السليمانية: نتمنى أن تصبح كوردستان24 منبراً لتحقيق استراتيجية وطنية وكوردستانية مشتركة

أربيل (كوردستان 24)- هنّأ محافظ السليمانية هفال أبو بكر، إدارة كوردستان24 وكوادرها بمناسبة الذكرى الثامنة على تأسيسها، متمنياً أن تصبح كوردستان24 منصةً تجمع كافة الآراء المختلفة.

وقال أبو بكر: نتمنى أن تكون كوردستان24 مرآة المجتمع، وأن تكون جسراً للتواصل مع المجتمع الدولي، لإيصال رسالة شعب كوردستان ومؤسسات الدولة وحركة الناس ضمن المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية".

وأضاف في حديثٍ لـ كوردستان 24: "آمل أن تصير كوردستان 24 منصةً تجمع كافة الآراء المختلفة، وأن تصبح المركز الذي يمكنه توحيد جميع الآراء من أجل خطابٍ مشترك وهدفٍ مشترك، واستراتيجية وطنية وكوردستانية مشتركة".

وتصادف اليوم الذكرى السنوية الثامنة على تأسيس كوردستان 24، باعتبارها وسيلة إعلام تعمل باحترافية في نقل أخبار كوردستان والمنطقة والعالم بمهنية، ولعبت دوراً مهماً في القضايا الوطنية.

وتغطي كوردستان 24 الأحداث من خلال شبكة واسعة من المراسلين الصحفيين في معظم دول العالم، وتتابع مختلف القضايا، وتركّز أكثر على القضايا التي تهمُّ مكوّنات كوردستان.

وتنتهج مؤسسة كوردستان 24 التوازن والموضوعية والمسؤولية في التغطية الصحفية من خلال تقارير وتحقيقات عن مختلف المواضيع، وتعمل وفق المعايير الإعلامية المشتركة والأخلاقيات الصحفية.

وتحاول مؤسسة كوردستان 24، منذ تأسيسها في الـ 31 اكتوبر تشرين الأول 2015، التعامل مع الأحداث بطريقةٍ مهنية وبروح المسؤولية الوطنية، من خلال قناتها التلفزيونية والإذاعة ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكّنت كوردستان 24 خلال الـسنوات الثمان الفائتة، باعتبارها حاملةً لرسالة القومية والاستقلالية، من تكريس معظم نشاطاتها ضمن هذا المجال، وهو ما ينعكس في جميع أخبارها وبرامجها.