قنصلية الصين بأربيل تهنّئ كوردستان24 بالذكرى الـ 8 على تأسيسها

أربيل (كوردستان 24)- هنأت قنصلية الصين في أربيل، اليوم الثلاثاء، مؤسسة كوردستان 24 بمناسبة الذكرى الثامنة على تأسيسها.

وأعربت القنصلية الصينية عن استعدادها لمواصلة تعزيز العلاقات الودية مع مؤسسة كوردستان24 في مجال الإعلام وتبادل الخبرات والكوادر.

وقالت قنصلية الصين بأربيل في برقية التهنئة، إن هدفهم هو تطوير التفاهم الثنائي من أجل تعزيز العلاقات بين الشعبين الصيني والكوردي.

وتصادف اليوم الذكرى السنوية الثامنة على تأسيس كوردستان 24، باعتبارها وسيلة إعلام تعمل باحترافية في نقل أخبار كوردستان والمنطقة والعالم بمهنية، ولعبت دوراً مهماً في القضايا الوطنية.

وتغطي كوردستان 24 الأحداث من خلال شبكة واسعة من المراسلين الصحفيين في معظم دول العالم، وتتابع مختلف القضايا، وتركّز أكثر على القضايا التي تهمُّ مكوّنات كوردستان.

وتنتهج مؤسسة كوردستان 24 التوازن والموضوعية والمسؤولية في التغطية الصحفية من خلال تقارير وتحقيقات عن مختلف المواضيع، وتعمل وفق المعايير الإعلامية المشتركة والأخلاقيات الصحفية.

وتحاول مؤسسة كوردستان 24، منذ تأسيسها في الـ 31 اكتوبر تشرين الأول 2015، التعامل مع الأحداث بطريقةٍ مهنية وبروح المسؤولية الوطنية، من خلال قناتها التلفزيونية والإذاعة ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكّنت كوردستان 24 خلال الـسنوات الثمان الفائتة، باعتبارها حاملةً لرسالة القومية والاستقلالية، من تكريس معظم نشاطاتها ضمن هذا المجال، وهو ما ينعكس في جميع أخبارها وبرامجها.