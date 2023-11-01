انقطاع "كامل" لخدمات الإنترنت والاتصالات في قطاع غزة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية فجر اليوم الأربعاء 1 تشرين الثاني 2023، أنّ كلّ خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية والخلوية في قطاع غزة "انقطعت بالكامل".

وقالت الشركة في بيان "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، وذلك بسبب تعرض المسارات الدولية والتي تم إعادة وصلها سابقاً للفصل مرة أخرى".

والأسبوع الماضي، انقطعت شبكة الإنترنت والهاتف بشكل كامل قبل أن تعود مجدداً السبت.

ويومها، اتّهمت الحكومة التابعة لحركة حماس إسرائيل بالسعي إلى فصل عن العالم الخارجي من أجل "ارتكاب مجازر" في القطاع.