ارتفاع سعر الذهب يقلل من إقبال الشباب على الزواج

أربيل (كوردستان 24)- أكد صاغة الذهب في أسواق كوردستان، أن ارتفاع سعر الذهب، تسبب في تباطؤ السوق وقلة إقبال الشباب على الزواج.

ووصل سعر مثقال الذهب عيار 24 إلى 520 ألف دينارعراق، فيما بلغ سعر المثقال للعيار 21 (460) ألفاً، مقابل 415 ألف خلال الاسبوعين الماضيين.

وبحسب صاغة الذهب، فإن ارتفاع سعر الذهب تسبب في تباطؤ السوق وقلة إقبال الشباب على الزواج، وقال المتحدث باسم نقابة الصاغة في أربيل: "الزيادة في سعر الذهب كانت متوقعة".

من جانبه، قال ماجد كوران، وهو أحد صائغي الذهب في أربيل، لـ "كوردستان 24": "الآن لا أحد يشتري الذهب، بل يبيع ما لديه، سوق الذهب تباطأ تماماً، بسبب ارتفاع سعر الذهب وارتفاع الدولار".

وأضاف، "ارتفاع سعر الذهب قلل من إقبال الشباب على الزواج، ويجب عدم فرض شراء كمية كبيرة من الذهب على المقبلين على الزواج في الوقت الحالي.

ارتفاع سعر الذهب، كان متوقعاً قبل بضعة أسابيع، ونقابة صاغة الذهب في أربيل توقعت هذا الارتفاع، وقال المتحدث باسم النقابة هندرين ورتي، لكوردستان24: "سعر الذهب غالبا ما يرتفع وينخفض، كنا نعلم أن سعر الذهب سيرتفع هذه الفترة".