البيشمركة والجيش العراقي يتوصلان الى اتفاق حول النقاط العسكرية في جبل قرجوغ

أربيل (كوردستان 24)- عقد قادة من قوات البيشمركة والجيش العراقي، اليوم الأربعاء 1 تشرين الثاني 2023، اجتماعاً، توصلوا من خلاله لاتفاق بشأن تقاسم المواقع العسكرية بين الجانبين في قضاء مخمور.

الاجتماع عقد في مقر الفرقة الـ14 بقضاء مخمور بحضور القادة العسكريين والأمنيين من إقليم كوردستان والجيش العراقي، للتباحث بشأن مسك النقاط العسكرية في جبل قرجوغ.

وكان وفد من قوات بيشمركة كوردستان والجيش العراقي، وصل جبل قرجوغ في قضاء مخمور اليوم، ضم كل من مسؤولَ المحور السادس في قوات البيشمركة/ محور الكوير - مخمور، سيروان بارزاني، ورئيس أركان قوات البيشمركة، الفريق الركن عيسى عُزير، ورئيس أركان الجيش العراقي عبدالأمير يار الله، وقائد عمليات نينوى، عبدالله رمضان، وعدداً آخر من القادة العسكريين والأمنيين.