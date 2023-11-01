سیاسة

رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع السفيرة الأميركية

author_image Kurdistan24 اربیل
نيجيرفان بارزاني وإلينا رومانوسكي
نيجيرفان بارزاني وإلينا رومانوسكي
کوردستان إلينا رومانوسكي نيجيرفان بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الأربعاء، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في العراق ألينا رومانووسكي.

وتباحث الجانبان بشأن تعزيز علاقات العراق وإقليم كوردستان مع الولايات المتحدة في إطار الاتفاقية الاستراتيجية الأميركية – العراقية.

وأكد الجانبان على مواصلة التعاون المشترك وأهمية حماية أمن وسلامة قوات التحالف الدولي والبعثات الدبلوماسية في عموم العراق.

وفي محور آخر من الاجتماع الذي حضره  القنصل العام الأميركي في إقليم كوردستان، نوقشت الأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان وآخر المستجدات في المنطقة بصورة عامة.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف