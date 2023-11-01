رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع السفيرة الأميركية

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الأربعاء، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في العراق ألينا رومانووسكي.

وتباحث الجانبان بشأن تعزيز علاقات العراق وإقليم كوردستان مع الولايات المتحدة في إطار الاتفاقية الاستراتيجية الأميركية – العراقية.

وأكد الجانبان على مواصلة التعاون المشترك وأهمية حماية أمن وسلامة قوات التحالف الدولي والبعثات الدبلوماسية في عموم العراق.

وفي محور آخر من الاجتماع الذي حضره القنصل العام الأميركي في إقليم كوردستان، نوقشت الأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان وآخر المستجدات في المنطقة بصورة عامة.