المملكة المتحدة تستعد لوصول العاصفة "سياران"

أربيل (كوردستان 24)- يستعد جزءٌ من بريطانيا لهبوب العاصفة سياران اعتباراً من مساء الأربعاء مصحوبة بالأمطار والرياح القوية من الغرب إلى الشرق، وأصدرت السلطات انذاراً برتقالياً في جنوبي البلاد.

تتعلق هذه التحذيرات من هبوب رياح عنيفة جنوب غربي إنكلترا وأقصى ويلز، بالإضافة إلى ساحل المانش، وفق فرانس برس.

وتستمر من منتصف ليل الأربعاء حتى مساء الخميس مع رياح تتراوح سرعتها بين 100 و130 كلم/ساعة وحتى 135 كلم/ساعة في بعض النقاط.

كما أُصدِرت إنذارات صفراء لتوقّع هطول أمطار غزيرة بين الأربعاء والجمعة، في جنوب وشمال شرق إنكلترا حتى اسكتلندا، وشرق إيرلندا الشمالية التي ضربتها فيضانات.

ويتوقع مكتب الأرصاد الجوية البريطاني هطول أمطار تصل إلى 80 ملم في بعض الأماكن.

وقال كبير خبراء أحوال الطقس في مكتب الأرصاد الجوية، دان سوري، في بيان "ستسقط الأمطار على أرض مشبعة مما قد يؤدي إلى حدوث فيضانات".

نشر حوالي 12 ألف كيس رمل في شرق إيرلندا الشمالية بسبب الفيضانات التي أدت الى قطع خط للسكك الحديد وتلقت خدمات الطوارئ 800 مكالمة هاتفية.

في الوقت نفسه، أصدرت جزيرة جيرسي في القناة إنذارا أحمر مع توقع ارتفاع الأمواج التي تهدد بحدوث فيضانات مع المد صباح الخميس، وفقا للأرصاد الجوية في جيرسي.

وتعرضت المملكة المتحدة قبل عشرة أيام للعاصفة بابيت التي خلفت خمسة قتلى وسببت فيضانات كبيرة، مما ألحق أضراراً بآلاف المنازل.