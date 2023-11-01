ريال مدريد يجدّد عقد فينيسيوس حتى 2027

أربيل (كوردستان 24)- أعلن نادي ريال مدريد الإسباني بشكلٍ رسمي، تجديد عقد نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، حتى صيف 2027.

وأوضح ريال مدريد في بيان عبر حسابه الرسمي جاء فيه: اتفق نادي ريال مدريد وفيني جونيور على تمديد عقد اللاعب، الذي يظل مرتبطاً بالنادي حتى 30 يونيو 2027.

وكان اللاعب البرازيلي وصل إلى ريال مدريد في يوليو 2018، بعمر 18 عاماً فقط، وشارك لأول مرة مع ريال مدريد، مدريد كاستيا، في 26 أغسطس.

وخلال مواسمه الستة التي دافع فيها جونيور عن قميص ريال مدريد، لعب 235 مباراة، سجل فيها 63 هدفاً وفاز بـ 9 ألقاب.

وهى 1 دوري أبطال أوروبا، 2 كأس العالم للأندية، 1 كأس السوبر الأوروبي، 2 الدوري، 1 كأس الملك و2 كأس السوبر الإسباني.

وكان فينيسيوس قد شارك مع ريال مدريد في الكلاسيكو الأخير أمام برشلونة بالدوري الإسباني والذي انتهى لصالح الملكي 2-1.