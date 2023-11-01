الأردن يستدعي سفيره في إسرائيل فوراً

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخارجية الأردنية استدعاء سفير المملكة من إسرائيل "فوراً" احتجاجاً على "الحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة".

وقالت الخارجية الأردنية في بيانٍ لها، الأربعاء، إن وزير الخارجية أيمن الصفدي، "قرر استدعاء السفير الأردني في إسرائيل إلى الأردن فوراً"، وفق فرانس برس.

موقف المملكة جاء، "تعبيراً عن رفضها وأدانتها للحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة والتي تقتل الأبرياء، وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتحمل احتمالات خطرة لتوسعها، ما سيهدد أمن المنطقة كلها والأمن والسلم الدوليين".

وأضاف البيان أن "الصفدي وجه الدائرة المعنية في وزارة الخارجية بإبلاغ وزارة الخارجية الإسرائيلية بعدم إعادة سفيرها الذي كان غادر المملكة سابقاً".

وبحسب البيان فإن "الصفدي بيّن أن عودة السفراء ستكون مرتبطة بوقف إسرائيل حربها على غزة ووقف الكارثة الإنسانية التي تسببها وكل وإجراءاتها التي تحرم الفلسطينيين حقهم في الغذاء والماء والدواء وحقهم في العيش الآمن والمستقر على ترابهم الوطني".

واليوم الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه ضرب أكثر من 11 ألف هدف لـ "منظمات إرهابية" في قطاع غزة منذ بدء الحرب مع حماس في الـ 7 اكتوبر تشرين الأول الفائت.

وأفاد الجيش في بيانٍ له، بـأن "قوات الدفاع الإسرائيلية ضربت أكثر من 11 ألف هدفٍ تتبع لمنظمات إرهابية" لم يسميها، وفق فرانس برس.

وكانت دولة قطر، التي تقوم بوساطة في الأزمة، حذّرت من أنّ توسيع إسرائيل هجماتها في غزّة لتشمل أهدافًا مدنية "من شأنه أن يقوض جهود الوساطة وخفض التصعيد"، مؤكدة إدانتها لاستهداف المخيّم.

وشنّت حركة حماس هجوماً غير مسبوق في تاريخ الدولة العبرية في الـ 7 اكتوبر الماضي، تسلّلت خلاله إلى مناطق إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجمت بلدات حدودية وتجمعات سكنية، ما تسبب بمقتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون وأخذ 240 رهينة، وفق السلطات الإسرائيلية.

وتردّ الدولة العبرية بقصف مكثف على القطاع منذ ذلك الحين. وأعلنت وزارة الصحة التابعة للحركة أن عدد القتلى وصل إلى 8525 شخصاً في قطاع غزة.