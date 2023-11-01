سیاسة

رئيس حكومة كوردستان يستقبل سفيرة كندا في العراق

author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة إقليم كوردستان والسفيرة الكندية
رئيس حكومة إقليم كوردستان والسفيرة الكندية
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، سفيرة كندا الجديدة لدى العراق كاثي بونكا.

وفي مستهل اللقاء، هنأ رئيس الحكومة السفيرة الكندية بمناسبة تسلّم مهام عملها، معرباً  عن تمنياته لها بالتوفيق والنجاح.

كما أبدى دعمه الكامل من أجل تعزيز العلاقات بين كندا وإقليم كوردستان.

من جانبها، عبّرت السفيرة الكندية عن رغبة بلادها في تطوير العلاقات مع إقليم كوردستان، لا سيّما في مجالات الاستثمار والتجارة والتبادل الثقافي.

كذلك تطرق اللقاء إلى أهمية ضمان الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان وتعزيز النظام الاتحادي في العراق.

كما جرت مناقشة مكافحة التأثيرات السلبية الناجمة عن التغيّر المناخي، مع الاستفادة من التجربة الكندية بهذا الصدد.

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