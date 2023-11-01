السوداني يجري تغييراتٍ في مناصب عسكرية عليا

أربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس مجلس وزراء العراق والقائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، عدة تغييراتٍ في مناصب عسكرية عليا، وكلّف بدلاء عنهم.

وشملت التغييرات، تعيين الفريق الركن كريم عبود محمد رئيساً لجهاز مكافحة الإرهاب، بدلاً عن الفريق الأول ركن عبد الوهاب الساعدي.

كما طالت التغييرات الفريق الركن أحمد سليم بهجت قائد عمليات بغداد، ونقله إلى إمرة وزارة الدفاع، وتعيين اللواء الركن وليد خليفة مجيد بدلاً عنه.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، في بيانٍ له، إن السوداني "أثنى على القادة الذين تم تغييرهم؛ لجهودهم طيلة المدة الماضية في خدمة العراق وشعبه".

مشيداً بالعمل الذي حققوه في أداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم.

تأتي هذه الخطوة، "لمقتضيات العمل العسكري للمرحلة الحالية، وإعطاء فرصة للاستفادة من الطاقات العسكرية"، وفق البيان.