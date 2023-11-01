سیاسة

مسرور بارزاني يستقبل السفيرة الأميركية لدى العراق

author_image Kurdistan24 اربیل
مسرور بارزاني وإلينا رومانوسكي
مسرور بارزاني وإلينا رومانوسكي
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، السفيرة الأميركية لدى العراق إلينا رومانوسكي والوفد المرافق لها.

وجرى في الاجتماع، التأكيد على أهمية إرسال الحقوق المالية لإقليم كوردستان، ولا سيّما بعد تقديم الجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان إلى الأطراف ذات العلاقة في الحكومة الاتحادية بيانات ومعلومات مفصلة ودقيقة مدعومة بوثائق قانونية ودستورية.

واعتبر الجانبان أنه لم يعد هناك أي عذر أو مبرر يحول دون إرسال حقوق متقاضي الرواتب في الإقليم.

وفي سياق آخر من الاجتماع، اتفق الجانبان على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار العراق وحماية السفارات والبعثات الدبلوماسية وقوات التحالف الدولي في العراق وإقليم كوردستان.

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