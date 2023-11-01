مراسلون بلا حدود تتحرّك لحماية الصحفيين في إسرائيل وغزة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية، عن رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، بشأن ارتكاب "جرائم حرب" بحق صحفيين خلال الاقتتال الدائر بين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت المنظمة في بيانٍ لها، الأربعاء، "قدّمت مراسلون بلا حدود شكوى تتعلق بجرائم حرب إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في 31 أكتوبر 2023، تتضمّن تفاصيل حالات 9 صحفيين قتلوا منذ السابع من أكتوبر، واثنين أصيبا أثناء ممارسة عملهم".

ووفق البيان، فإن الشكوى "تتعلق بــ 8 صحفيين فلسطينيين قُتلوا أثناء قصف إسرائيلي للمناطق المدنية في غزة، وصحفي إسرائيلي قُتل في 7 أكتوبر أثناء تغطية هجومٍ شنته حماس على البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة".

وشدد البيان على أن "وفاة الصحفي الإسرائيلي تشكل جريمة قتل عمد لشخص محمي بموجب اتفاقيات جنيف، وهي جريمة حرب بموجب المادة (2.8.أ) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

وقُتل 34 صحفياً منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، منهم 12 على الأقل قُتلوا أثناء عملهم، بما في ذلك 10 في غزة، وواحد في إسرائيل، وصحفي واحد في لبنان، وفقاً لإحصائيات "مراسلون بلا حدود".

وقال الأمين العام للمنظمة، كريستوف ديلوار، إن "حجم الجرائم الدولية التي تستهدف الصحفيين وخطورتها وطبيعتها المتكررة، لا سيما في غزة، يستدعي إجراء تحقيق ذي أولوية من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف في بيان: "كنا ندعو إلى ذلك منذ عام 2018. وتظهر الأحداث المأساوية الحالية مدى الحاجة الملحة إلى تحرك المحكمة الجنائية الدولية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه ضرب أكثر من 11 ألف هدف لـ "منظمات إرهابية" في قطاع غزة منذ بدء الحرب مع حماس في الـ 7 اكتوبر تشرين الأول الفائت.

وأفاد الجيش في بيانٍ له، بـأن "قوات الدفاع الإسرائيلية ضربت أكثر من 11 ألف هدفٍ تتبع لمنظمات إرهابية" لم يسميها، وفق فرانس برس.

ومساء الثلاثاء حذّرت قطر، التي تقوم بوساطة في الأزمة، من أنّ توسيع إسرائيل هجماتها في غزّة لتشمل أهدافًا مدنية "من شأنه أن يقوض جهود الوساطة وخفض التصعيد"، مؤكدة إدانتها لاستهداف المخيّم.

وشنّت حركة حماس هجوماً غير مسبوق في تاريخ الدولة العبرية في الـ 7 اكتوبر الماضي، مناطق إسرائيلية وبلدات حدودية وتجمعات سكنية، تسبب بمقتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون وأخذ 240 رهينة، وفق السلطات الإسرائيلية.

ويردُّ الجيش الإسرائيلي بقصف مكثف على القطاع منذ ذلك الحين. وأعلنت وزارة الصحة التابعة للحركة أن عدد القتلى وصل إلى 8525 شخصاً في قطاع غزة.