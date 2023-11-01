النفط العراقية تكشف حجم إيراداتها خلال الشهر الماضي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة النفط العراقية، الأربعاء، أن إيرادات اكتوبر تشرين الأول الفائت، بلغت أكثر من 9 مليار دولار.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، إن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" صدّرت خلال الشعر الماضي، "109 ملايين و545 ألف و589 برميل من النفط الخام".

وأكّدت الوزارة، اعتماداً على الإحصائيات الأولية لشركة تسويق النفط العراقية "سومو"، أن حجم الإيرادات "بلغ 9.669 مليار دولار".

وأضاف البيان: مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الأول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ (108) ملايين و(50) ألفا و (360) برميل".

في حين "بلغت الكميات المصدرة إلى الأردن (464) ألفا و(728) برميلاً، فيما كانت الصادرات من القيارة (1) مليون و (30) ألفا و(501) برميل".

ووفق وزارة النفط العراقية، فإن"معدل الكميات اليومية المصدرة بلغ 3 ملايين و(533) ألف برميل في اليوم، وبلغ معدل سعر البرميل الواحد (88.26) دولاراً".