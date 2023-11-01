أوميد صباح: غداً سيودع جزء من 700 مليار دينار في حساب كوردستان المصرفي

أربيل (كوردستان 24)- أكّد رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان، أوميد صباح، أن جزءاً من مبلغ الـ 700 مليار دينار سيودَع يوم غدٍ الخميس في حساب إقليم كوردستان المصرفي، على أن يودع الجزء المتبقي الاسبوع المقبل.

وقال صباح في تصريحٍ صحفي خلال زيارته لإدارة سوران المستقلة، الأربعاء، إن وزير المالية العراقية وافق على إرسال الدفعة الثانية من القرض بقيمة 700 مليار دينار لحكومة كوردستان.

وأضاف أن بغداد ستودع جزء من المبلغ (700 مليار دينار) في حساب وزارة المالية والاقتصاد بإقليم كوردستان، على أن تودع الجزء المتبقي يوم الأحد القادم.

في غضون ذلك، أوضح صباح أنه من المقرر أن يزور وفدٌ من حكومة إقليم كوردستان في وقتٍ قريب العاصمة بغداد، بدعوةٍ من الحكومة الاتحادية ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

لافتاً إلى أن رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني وافق على زيارة الوفد، منوّهاً في الوقت ذاته إلى أنه لم يتم تحديد موعدها ولا جدول أعمالها أو برامجها.

وقال صباح إن وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان تستعد للإعلان عن جدول توزيع رواتب موظفي إقليم كوردستان، إما غداً الخميس أو السبت القادم.

مشيراً إلى أن وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان خاطبت وزارة المالية العراقية عبر كتابٍ رسمي بشأن إرسال الدفعة الثالثة من القرض في موعدها المحدد، لضمان توزيع رواتب الموظفين دون تأخير.

وجدد صباح التأكيد على أنه لا يوجد مبرر لتأخير الدفعة الثالثة من الـ 700 مليار دينار.

وقال: لقد اوفت حكومة كوردستان بجميع التزاماتها، ولبّت طلبات الحكومة العراقية وديوان الرقابة المالية العراقية، وليس هناك أي عذر لعدم التزام بغداد بوعودها.