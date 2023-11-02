مراسل كوردستان24 في غزة: لا يوجد مكان آمن في القطاع والنازحون ينامون على الأرض ويلتحفون السماء

أربيل(كوردستان 24)- أكد مراسل فضائية كوردستان 24 في غزة بهاء طباسي، صباح اليوم الخميس 2 تشرين الثاني 2023، أن إسرائيل كثفت القصف على القطاع منذ ليلة أمس، بالتزامن مع صعوبة وصول الغذاء والدواء للمدنيين.

وأضاف، لا يوجد مكان آمن في غزة، وهناك سرب من الطائرات الحربية الإسرائيلة، تحوم في سماء القطاع الآن،

وتابع، أن المساعدات التي تدخل، غير كافية، هناك حاجة ملحة لإيصال الأدوية للمستشفيات، حيث يعاني القطاع الصحي من نقص شديد في مستلزمات علاج الجرحى، وثمة احتمال كبير لخروج المستشفيات عن الخدمة بسبب نفاذ الوقود، عدا عن المستشفيات الأخرى التي كانت تقدم الخدمات العلاجية لمرضى السرطان.

وأردف، الوضع الإنساني في قطاع غزة خرج عن السيطرة، ويحاول الأهالي الوصول إلى مدارس الأونروا، والمستشفيات ومخيمات الإيواء، الرعب يسيطر على الأهالي، والمساعدات غير كافية، هناك عدد كبير من الجرحى، وثمة حاجة ملحة للطبابة، الفرق الطبية الدولية، تحاول الدخول للمساعدة في علاج الجرحى بانتظار الموافقة للدخول.

واستطرد، نحو 800 جريحاً تم إرسالهم إلى مصر لتلقي العلاج، وهناك اتفاق بين الصحتين الفلسطينية والمصرية لإرسال الجرحى، والتحضيرات جارية لإرسال الحالات الإسعافية إلى مصر، حيث يوجد قرابة 20 ألف جريح في غزة بحاجة للعلاج، والإمكانيات الطبية، أقل من القدرة على علاجهم جميعاً.

المواطنين الذين لجؤوا للمدارس ينامون على الأرض ويلتحفون السماء، ومع دخول الشتاء، هناك مخاوف من بدء هطول الأمطار ما قد يجعل الوضع أكثر مأساوية، حيث تفتقر الملاجئ لمستلزمات التدفئة والأغطية.