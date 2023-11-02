العمل والشؤون الاجتماعية: نعمل على توفير مراكز للتوحد في جميع أقضية ونواحي كوردستان

أربيل(كوردستان 24)- اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس 2 تشرين الثاني 2023، عن فتح مراكز للتوحد في جميع اقضية ونواحي اقليم كوردستان، وأضافت: "سنجري اختبار لكل طفل مصاب بالتوحد وعلاجه مجانا".

وافتتحت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كوردستان كويستان محمد اليوم، المركز الحكومي للتوحد في قضاء بازيان بمحافظة السليمانية، حيث أكدت خلال مراسم الافتتاح، أنهم يحاولون فتح مراكز التوحد في جميع المناطق.

ويوجد 40 طفلاً مصاباً بالتوحد في قضاء سيد صادق، وقالت كويستان محمد: "لقد أوعزنا بالبدء في الاستعداد لفتح مركز للتوحد في المدينة،ونطمئن ذوي أطفال التوحد، ببأننا، لن نتخلى عنهم، وسنبذل قصارى جهدنا لبناء المراكز وخدمة هؤلاء الأطفال".

محمد أشارت إلى التوجيهات بخفض أجور العلاج في المراكز الخاصة لعلاج أطفال التوحد: "يمكن للقطاع الخاص أن يتساهل لفتح مراكز التوحد وخفض تكلفة تلقي العلاج".

وتابعت: "قمنا بتسجيل أسماء الأطفال الذين ثبت إصابتهم بالتوحد، ونأمل من حكومة إقليم كوردستان، الموافقة على تخصيص رواتب لهم".

ووفقا لوزير العمل والشؤون الاجتماعية، "الآن يتم اختبار الإصابة بالتوحد وعلاج المصابين في إقليم كوردستان مجاناً، وفي حال سفر الطفل المصاب بالتوحد وعائلته إلى الخارج، يتم التعامل معهم في المطار بشكل صحيح ولائق، هذا بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى المقدمة لهم".

وبحسب إحصائيات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التابعة لحكومة إقليم كوردستان، فإن هناك 28 مركزا مخصصا لتدريب الأطفال المصابين بالتوحد في إقليم كوردستان، حيث يتم تدريب نحو 1100 طفل مصاب بالتوحد في تلك المراكز، كما تم تسجيل 25 مركزا خاصاً لتعليم الأطفال المصابين بالتوحد وهي مرخصة، من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كوردستان.