ديندار زيباري: حكومة كوردستان تحرز تقدماً ملحوظاً في تنفيذ التوصيات الدولية

أربيل (كوردستان24)- أكد منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري، اليوم الخميس 2 تشرين الثاني 2023، تمرير 22 قانوناً هاماً جداً لحياة المواطنين، خلال السنوات الماضية من عمر الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان.

وقال زيباري، خلال مؤتمر صحفي، إن "مستوى الحكم في الإقليم ومؤسساته يتوسم بالعدالة، والحكومة والبرلمان في متابعة وتقييم متواصل".

وفقا لإحصاءات الأشهر الستة الماضية، أحرزت حكومة إقليم كوردستان تقدما كبيرا في تنفيذ التوصيات الدولية، "في سن القوانين والتعاون مع الآلية الدولية للحقوق المدنية والمدنية الدولية، مكافحة المخدرات والقضاء على الاتجار بالبشر، ومكافحة الإرهاب، وقضايا الفساد، وعشرات القضايا الأخرى التي تهم شعب كوردستان".

"وأضاف، "بحسب التقارير، أصدرنا حتى الآن خمسة تقارير وفقا للخطة الإقليمية، آخرها مقارنة على مستوى المؤسسات المحلية والدولية، بما في ذلك القنصليات والمنظمات والوكالات الأجنبية"، موضحاً، "المهم بالنسبة لنا هو ان تنفيذ التوصيات زاد باكثر من 10٪ خلال عام 2023، من 34.8 الى 42.8، على جميع مستويات الحكم في اقليم كوردستان، لاسيما الحريات وعملية الاصلاح".

وأشار زيباري إلى أن "قوانين الكابينة التاسعة التي تحمل تعمل تحت شعار المسؤولية، الشفافية، الحريات، سيادة القانون، منذ عام 2020 وحتى 2023، تم إصدار 22 قانونا مهماً، مثل قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وقانون المنتجات المحلية، وقانون استخدام أجهزة الاتصال، وتنظيم وحماية البيئة، وقانون العمل، وبعض القوانين المهمة لحياة المواطنين".

وسلط الضوء، على الآلية الدولية، قائلاً: " خلال 3 سنوات، قمنا بإعداد العشرات من التقارير وكانت أعمالنا حاضرة، على مستوى جنيف وأميركا والدول العربية، وكان لنا مشاركات سياسية وقانونية على المستوى الدولي، وهذا بحد ذاته يعد تنسيقاً من قبل الحكومة، مع الآلية الدولية".