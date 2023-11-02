محافظ حلبجة: الحكومة تخصص ميزانية سنوية لمهرجان الرمان والخريف

أربيل (كوردستان 24)- أشار محافظ حلبجة آزاد توفيق، إلى أن حكومة اقليم كوردستان تخصص ميزانية سنوية لتمويل مهرجان الرمان والخريف في حلبجة، وأضاف: "في العام المقبل سنعمل على تدويل المهرجان".

وانطلق مهرجان حلبجة التاسع للرمان والخريف، صباح اليوم الخميس الموافق 02-11-2023، عند الساعة 10:00، في حديقة حلبجة بمشاركة 600 مزارع ويستمر لمدة ثلاثة أيام، وخلال المهرجان، تم توفير 720 مكاناً للمزارعين واصحاب البساتين والتجار.

قرابة نصف محصول إقليم كوردستان، من انتاج محافظة حلبجة، وفي هذه الدورة من المهرجان، بالإضافة إلى الرمان، سيتم عرض المنتجات التقليدية الكوردية مثل الدبس، والخل والعسل والجوز الهوراماني والفاكهة المجففة، وغيرها من منتجات المنطقة.

وقال توفيق لـ كوردستان24: "هذا المهرجان يعرض ثقافة حلبجة الجميلة وهو مستمر للسنة التاسعة، ولدينا هدفان من ورائه، الأول هو عرض المنتج المحلي الجميل لمزارعي حلبجة وشارازور وهورمان وتسويقها، والهدف الثاني هو تعزيز التبادل الثقافي، وهذا يعني أن للمهرجان أكثر من هدف، وهي الاقتصاد والانتعاش وقوت الشعب والتبادل الثقافي".

هناك 9000 فدان من بساتين الرمان في حلبجة، وإذا كان إنتاجها 100 في المائة ، فإنها ستنتج حوالي 30،000 طن من الرمان كل عام.