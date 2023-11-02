جمعيةٌ دولية تُصادق على "مشروع قرار" يُصنف الجرائم المُرتكبة بحق الكورد في كوردستان "إبادة جماعية"

أربيل (كوردستان 24)- صادقت الجمعية الدولية لعُلماء الإبادة الجماعية، اليوم الخميس 2 تشرين الثاني نوفمبر 2023، على "مشروع قرار" يُصنف أن ما حدث بحق الكورد في إقليم كوردستان خلال مُختلف المراحل عملية إبادةٍ جماعية.

وقال وكيل وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين برفان حمدي، في مؤتمرٍ صحفي حضرته كوردستان24، إن "وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كوردستان بالتنسيق مع منظمة (KG LOBBY CENTER) قدمت (مشروع قرار) إلى (الجمعية الدولية لعُلماء الإبادة الجماعية) لتصنيف الجرائم المُرتكبة بحق الشعب الكوردي في العراق (جرائم إبادة جماعية)".

وأشار إلى أن "(مشروع القرار) الذي يُصنِّفُ حملات الأنفال في حلبجة، وأنفال البارزانيين والفيليين، وضحايا جرائم داعش الإرهابي إزاء المكونات في كوردستان، جرائم إبادة جماعية، قد حصل على أغلبية الأصوات".

وأضاف أن "الجمعية وضعت (مشروع القرار) ضمن جدول أعمالها في مؤتمرها المنعقد في شهر تموز الماضي بحضور فريقٍ من وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين، ومن ثم طرحته لعملية التصويت"، مبيناً: "وتم التصديقُ عليه اليوم، بعد حصوله على أصوات أعضاء الجمعية".

وأوضح حمدي أن "مُصادقة الجمعية على مشروع القرار يعتبر خطوةً مهمةً جداً، وسيفتح آفاقاً جديدة أمام وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين، وذلك لأجل العمل أكثر في المحافل الدولية وقطع خطواتٍ أكبر في هذا المجال، لأن الخبراء في هذا المجال أيدوا قرارات المحكمة العليا في العراق، والوثائق التي أعدتها منظمة (KG LOBBY CENTER)".

وشدد على "أنها المرة الأولى التي تُصنِّفُ فيها مُنظمةٌ دولية الجرائم المُرتكبة بحق الكورد إبادةً جماعية"، مشيراً إلى أن "ذلك يدفعنا إلى مُمارسة المزيد من الضغوط في هذا المجال، وإظهار مظلومية شعب كوردستان، إضافةً إلى البحث عن السُبل الكفيلة بتعويض الضحايا، مع ضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم في تلك المناطق".

وبمُوجب (مشروع القرار)، فإن "الجمعية الدولية لعُلماء الإبادة الجماعية صنفت الجرائم المُرتكبة بحق الكورد من قبل نظام البعث وإرهابيي داعش (جرائم إبادةٍ جماعية)".

والجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية (IAGS) هي منظمة دولية غير حزبية تأسست في عام 1994م في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتسعى الجمعية إلى إجراء المزيد من البحث والتدريس حول طبيعة وأسباب وعواقب الإبادة الجماعية، وللبحث في دراسات السياسات المتعلقة بمنع الإبادة الجماعية.

كما يتمثل الهدف المركزي للجمعية في جذب الأكاديميين والنشطاء والفنانين والناجين من الإبادة الجماعية والصحفيين والفقهاء وصانعي السياسة العامة إلى دراسة الإبادة الجماعية.