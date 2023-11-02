سیاسة

غوتيريش يدعو إلى استراتيجية "موحدة ومستدامة وعالمية" للذكاء الاصطناعي

author_image Kurdistan24 اربیل
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
العالم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذكاء الاصطناعي

أربيل (كوردستان 24)- دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس إلى اعتماد استراتيجية "مُوحدة ومُستدامة وعالمية" لمعالجة المخاطر التي يطرحها التطور السريع للذكاء الاصطناعي خلال اجتماع قادة العالم في المملكة المتحدة حول هذا الموضوع. 

ودعا غوتيريش إلى إيجاد "حلول جديدة" لسد الفجوة بين الذكاء الاصطناعي وحوكمته، واقترح أن تستند إلى ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

انضم إلى غوتيريش مسؤولون سياسيون آخرون، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، في المؤتمر الذي يستمر يومين في بليتشلي بارك. 

وحث الأمين العام للأمم المتحدة المشرعين والمنظمين على "استباق موجة" تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الناشئة بدلاً من اللحاق بها. وقال إن الفشل في القيام بذلك "يزيد من خطر استخدام التكنولوجيا بشكل ضار من قبل المجرمين أو حتى الإرهابيين". 

وأضاف أن ذلك من شأنه أن يقوض الأمن أو سلامة المعلومات، ويعني المجازفة بأن يفقد البشر السيطرة على تلك الخوارزميات، الأمر الذي يؤدي إلى تطورها في "اتجاهات غير مقصودة". 

وقال في بيان: "نحن بحاجة ماسة إلى أطر عمل للتعامل مع هذه المخاطر، حتى يكون كل من المطورين والجمهور آمنين ويمكنهم الوثوق في الذكاء الاصطناعي". 

كذلك، دعا غوتيريش إلى "بذل جهد منهجي" لنشر التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم لتجنُّب تفاقم "التفاوتات الهائلة التي يُعاني منها عالمُنا راهناً". 

وقال "نحن بحاجة إلى استراتيجية عالمية مُوحدة ومُستدامة، تقوم على التعددية ومُشاركة جميع أصحاب المصلحة... والأمم المتحدة مستعدة للاضطلاع بدورها".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف