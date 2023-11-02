عُمر البرزنجي: افتتاح قنصلية الدوحة في أربيل كان بمُبادرة من الجانب القطري

أربيل (كوردستان 24)- أكد وكيل وزارة الخارجية العراقية عمر البرزنجي، اليوم الخميس، أن افتتاح قنصلية الدوحة في أربيل كان بمبادرة من الجانب القطري، مشيراً إلى أن دول الخليج تولي أهميةً كبيرة لعلاقاتها مع إقليم كوردستان.

وقال عمر البرزنجي في مقابلةٍ مع كوردستان24، إن "عمل القنصليات في أربيل مُكمِّلٌ لعمل السفارات في بغداد"، مبيناً أن "للعديد من الدول قنصلياتٍ في كوردستان، مما يعني أنها تولي أهميةً كبيرة لعلاقاتها مع الإقليم".

وأضاف أن "القنصلية القطرية هي آخرُ قنصليةٍ تم افتتاحها مؤخراً في إقليم كوردستان، وهناك تعاونٌ وثيق بين الإقليم وقطر في كافة المجالات، وقطر تدعم عدداً من المشاريع الكبيرة في إقليم كوردستان والعراق".

وتابع: "هناك عددٌ كبير من المُستثمرين القطريين في إقليم كوردستان والعراق، وخلال وقتٍ قريب سيُباشرون بإطلاق المشاريع الاستثمارية".

وأشار إلى أن "وزير الخارجية القطري زار إقليم كوردستان عدة مرات، وهذا يُمثِّلُ أهميةً كبيرة لدى الجانبين، كما أن افتتاح القنصلية القطرية في أربيل كان بمبادرة من الجانب القطري".

وأوضح البرزنجي أن "افتتاح قنصليات الدول في إقليم كوردستان يحمل طابعاً إيجابياً، إضافةً إلى أنه سيؤدي إلى تعزيز علاقات تلك الدول مع إقليم كوردستان".

وأكد أن "وجود قنصليات الدول في إقليم كوردستان، سيُسهِّل سفر مواطنينا إلى تلك الدول، لأنه من خلال القنصليات يستطيع المواطنون طلب الحصول على التأشيرة (الفيزا)".

وبخصوص طبيعة العلاقات بين إقليم كوردستان ودول الخليج، قال البرزنجي، إن "العلاقات بين إقليم كوردستان ودول الخليج تتعزَّز يوماً بعد آخر"، مشدداً على أن "ثقة هذه الدول بإقليم كوردستان شيئاً فشيئاً تكتسب زخماً أكبر، وذلك باعتباره إقليماً مُستقراً ومُلائماً للاستثمار والتنمية الاقتصادية".

وشدد على أن "دول الخليج تنظر باهتمام إلى إقليم كوردستان، ولذلك ترغب في إطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية في الإقليم"، مضيفاً: "كما أن دول الخليج ترى البيئة الملائمة التي توفرها حكومة الإقليم للمُستثمرين، لذلك تنظر باهتمامٍ كبير إلى إقليم كوردستان".

في وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن حسين بن علي فضالة قدّم أوراق اعتماده رسمياً إلى رئيس مكتب التشريفات بوزراة الخارجية العراقية عمار داوود، لمُباشرة مهامه قنصلاً لدولة قطر في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

ولدى العديد من الدول الأوروبية قنصليات ومكاتب تمثيلية في إقليم كوردستان، هي: روسيا، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، جمهورية التشيك، المجر، هولندا، إيطاليا، أرمينيا، اليونان، السويد، رومانيا، بولندا، النمسا، بلغاريا، إسبانيا، الدنمارك، الاتحاد الأوروبي، بيلاروسيا، أوكرانيا، بعثة يونامي، سلوفاكيا.

أما دول الشرق الأوسط التي لديها قنصليات ومكاتب تمثيلية في إقليم كوردستان، فهي: إيران والأردن وفلسطين والإمارات والكويت.

كذلك لدى عدد من الدول الآسيوية قنصليات ومكاتب تمثيلية في إقليم كوردستان، هي: تركيا وكوريا الجنوبية والهند واليابان والصين وسريلانكا وقبرص.

كما تملك الولايات المتحدة وكندا قنصليات ومكاتب تمثيلية في إقليم كوردستان، بينما في القارة الإفريقية، فلدى مصر والسودان قنصليات بالإقليم.