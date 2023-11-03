أمن

حريق في مركز لمعالجة مدمني المخدرات في ايران يودي بحياة 27 شخصاً

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- قتل 27 شخصاً على الأقل الجمعة في حريق كبير اندلع في مركز لإعادة تأهيل مدمني المخدّرات في شمال إيران، حسبما أفادت السلطة القضائية.

ونقل موقع "ميزان اونلاين" التابع للسلطة القضائية عن رئيس المحكمة الإقليمية إسماعيل صادقي قوله إنّ "27 شخصاً قتلوا ونُقل 12 آخرون إلى المستشفى بعدما اندلع حريق في مركز لإعادة تأهيل مدمني المخدّرات في لانغارود"، المدينة الواقعة في محافظة غيلان شمال طهران.

ولم يتّضح على الفور سبب الحريق، لكن صادقي قال إنّ هناك تحقيقاً "جارياً"، حسبما نقل عنه موقع "ميزان"، الذي أشار إلى أنّ المركز يستوعب ما يصل إلى حوالى 40 شخصاً.

من جهتها، نشرت وكالة "إيسنا" لقطات للحريق الذي أضاء لهبه السماء ليلاً، بينما تصاعدت أعمدة الدخان في الهواء.

وأظهرت صور أخرى الموقع الذي تعرّض لأضرار جسيمة بعدما تمّ احتواء الحريق.

في آب/أغسطس، اندلع حريق في البازار الكبير في طهران، ما أدى إلى تضرّر العديد من المتاجر من دون أن يتسبّب في وقوع إصابات.

وفي كانون الثاني/يناير 2017، أدى حريق في مركز للتسوّق في طهران إلى مقتل 22 شخصاً على الأقل، بينهم 16 من عناصر الإطفاء.

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