سیاسة

الخارجية العراقية: انطلاق فعاليات "مُؤتمر السفراء" في بغداد غداً السبت

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مبنى وزارة الخارجية العراقية
مبنى وزارة الخارجية العراقية
العراق وزارة الخارجية العراقية المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف مؤتمر السفراء

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، أن يوم غدٍ السبت سيشهد إنطلاق فعاليات مؤتمر السفراء بنسخته السابعة، في العاصمة الاتحادية بغداد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف قوله: "يوم غدٍ السبت ستنطلق فعاليات مؤتمر السفراء بنسخته السابعة".

وأشار إلى أن "المؤتمر سيكون تحت شعار (الدبلوماسية العراقية - علاقات دولية متوازنة وتنمية اقتصادية مُستدامة)".

ولفت إلى أن "المؤتمر سيطرح اشتغالات وزارة الخارجية في استجابتها ضمن البرنامج الحكومي"، موضحاً أن "85 من سفراء ورؤساء بعثات جمهورية العراق في العالم سيُشاركون في فعاليات المؤتمر".

وشدد الصحاف على أن "وزارة الخارجية تخطو صوب أجندة فاعلة ثنائية ومتعددة الأطراف، وستكون شاغلنا النوعي خلال المؤتمر".

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