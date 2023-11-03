السويد تعلن مقتل عددٍ من مواطنيها بـ غزة

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الخارجية السويدية، الجمعة، نقلاً عن معلومات تلقتها، إن عدداً من السويديين قُتلوا في قطاع غزة الشهر المنصرم.

وأضافت في بيان عبر البريد الإلكتروني: "تلقت وزارة الخارجية المعلومات بعد السابع من أكتوبر.. القنصلية العامة للسويد في القدس تتعامل مع تلك الحالات".

ولم تفصح السويد عن المزيد من المعلومات عن عدد القتلى ولا ظروف مقتلهم، وفق ما نقلته رويترز.

وعبر مسلحون من حماس الحدود من غزة إلى إسرائيل في السابع من تشرين الأول وقتلوا 1400 شخص معظمهم مدنيون وخطفوا 240 آخرين على الأقل، بينهم أطفال ومسنون، بحسب مسؤولين إسرائيليين.

وتفيد وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة بأن أكثر من 9200 شخص قتلوا في الجيب الفلسطيني عدد كبير منهم من النساء والأطفال منذ أن ردّت إسرائيل بقصف القطاع بشكلٍ مكثّف.