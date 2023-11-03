أمن

السويد تعلن مقتل عددٍ من مواطنيها بـ غزة

author_image Kurdistan24 اربیل
تعبيرية
تعبيرية
العالم غزة السويد

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الخارجية السويدية، الجمعة، نقلاً عن معلومات تلقتها، إن عدداً من السويديين قُتلوا في قطاع غزة الشهر المنصرم.

وأضافت في بيان عبر البريد الإلكتروني: "تلقت وزارة الخارجية المعلومات بعد السابع من أكتوبر.. القنصلية العامة للسويد في القدس تتعامل مع تلك الحالات".

ولم تفصح السويد عن المزيد من المعلومات عن عدد القتلى ولا ظروف مقتلهم، وفق ما نقلته رويترز.

وعبر مسلحون من حماس الحدود من غزة إلى إسرائيل في السابع من تشرين الأول وقتلوا 1400 شخص معظمهم مدنيون وخطفوا 240 آخرين على الأقل، بينهم أطفال ومسنون، بحسب مسؤولين إسرائيليين.

وتفيد وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة بأن أكثر من 9200 شخص قتلوا في الجيب الفلسطيني عدد كبير منهم من النساء والأطفال منذ أن ردّت إسرائيل بقصف القطاع بشكلٍ مكثّف.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف