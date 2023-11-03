أمن

مدير مطار أربيل الدولي: الرحلات الجوية تسير بشكلٍ طبيعي

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أحمد هوشيار
أحمد هوشيار
کوردستان مطار أربيل الدولي أحمد هوشيار

أربيل (كوردستان 24)- قال مدير مطار أربيل الدولي، أحمد هوشيار، الجمعة، إن الرحلات الجوية تسير بشكلٍ طبيعي حسب جدولها الزمني.

مشيراً في تصريحٍ لـ كوردستان 24، إلى عدم وجود أية مشاكل أمام المسافرين.

ودعا هوشيار المسافرين الذين لم يتمكّنوا من السفر عبر رحلاتهم المحددة خلال الساعات القليلة الماضية "مراجعة شركات الطيران لتعديل مواعيد سفرهم".

وأكّد مدير المطار أنهم يوفّرون جميع التسهيلات لشركات الطيران، لتتمكّن من إعادة جدول رحلات المسافرين ممن تأخروا عن مواعيد رحلاتهم السابقة.

وقال: من خلال تجهيز طائراتٍ بحجمٍ أكبر أو زيادة عدد الرحلات، فإننا على استعداد للتنسيق مع شركات الطيران لمساعدة المسافرين.

 

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