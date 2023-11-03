حكومة كوردستان تبدأ بتوزيع رواتب موظفيها غداً السبت

أربيل (كوردستان 24)- من المقرّر أن تبدأ حكومة إقليم كوردستان، يومٍ غدٍ السبت، بتوزيع رواتب موظفيها عن شهر أغسطس آب الفائت.

وبحسب جدول الرواتب الذي أعدّته وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، فأنه من المقرّر أن يتم المباشر بتوزيع رواتب وزارة الصحة، على أن يستلم جميع موظفي الحكومة رواتبهم خلال 6 أيام.

يأتي ذلك، بعد إيداع الحكومة الاتحادية عبر مصرفي الرشيد والرافدين، مبلغ 450 مليار دينار في الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد بإقليم كوردستان لدى فرع أربيل للبنك المركزي العراقي.

حيث من المتوقّع أن تكمل بغداد إيداع المبلغ المتبقي من إجمالي الـ 700 مليار دينار، وقيمته 250 مليار دينار لحساب حكومة كوردستان المصرفي في الأيام المقبلة.

وفي وقتٍ سابق، أعلن رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان، أوميد صباح، أن وزارة المالية والاقتصاد في حكومة كوردستان خاطبت وزارة المالية العراقية عبر كتابٍ رسمي بشأن إرسال الدفعة الثالثة من القرض في موعدها المحدد، لضمان توزيع رواتب الموظفين دون تأخير.

وجدد صباح التأكيد على أنه لا يوجد مبرر لتأخير الدفعة الثالثة من الـ 700 مليار دينار.

وقال: لقد أوفت حكومة كوردستان بجميع التزاماتها، ولبّت طلبات الحكومة العراقية وديوان الرقابة المالية العراقية، وليس هناك أي عذر لعدم التزام بغداد بوعودها.