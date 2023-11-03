رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع وزير الدفاع الفرنسي

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، والوفد المرافق له، مساء اليوم الجمعة 3 تشرين الثاني 2023، في العاصمة الفرنسية باريس، مع وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان أن "رئيس الإقليم عبر خلال الاجتماع، عن الشكر والتقدير لدعم ومساعدات فرنسا العسكرية والأمنية للعراق وإقليم كوردستان".

كما أشار إلى "الدور المؤثر وتضحيات القوات الفرنسية في إطار التحالف الدولي للقضاء على داعش. وقدم نيجيرفان بارزاني تعازيه لعائلة الجندي الفرنسي الذي فارق الحياة مؤخراً في حادثٍ بالعراق".

من جانبه، و"إضافة إلى التعبير عن التقدير لدور وتضحيات البيشمركة في هزيمة داعش ومواجهة الإرهاب، أكد وزير الدفاع الفرنسي على التزام واستمرار دعم بلاده العسكري للعراق وإقليم كوردستان واستعدادها لتوسيع التعاون المشترك في إطار الاتفاقية الاستراتيجية العراقية – الفرنسية في المجالين العسكري والأمني"، بحسب ما أفاد البيان.

وتابع البيان: "وفي الاجتماع الذي حضره رئيس أركان الجيش الفرنسي وعدد من كبار القادة العسكريين، ناقش الجانبان آخر تطورات الوضع المتأزم في الشرق الأوسط وأكدا على أهمية بذل الجهود للحيلولة دون مزيدٍ من الاتساع لدائرة الحرب، واتفقا في الرأي بضرورة عدم تحول العراق ودول المنطقة إلى جزءٍ من التوترات".

وأضاف: "وفي محور آخر من الاجتماع، جرى التباحث بشأن التقدم في التعاون والتنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي، وتهديدات داعش للأمان والاستقرار في العراق وسوريا، ومجموعة مسائل أُخرى تهم الجانبين".

ووصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء يوم الخميس، إلى العاصمة الفرنسية باريس، تلبيةً لدعوةٍ رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

واستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في قصر الإليزيه.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان أنه "في اجتماع ثنائي، تبادل الجانبان الآراء ووجهات النظر حول علاقات فرنسا مع العراق وإقليم كوردستان، وعلاقات وحوار أربيل – بغداد من أجل حل مشاكلهما، والأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية للعراق، وآخر مستجدات وتعقيدات المنطقة".

وأشار البيان إلى أن الجانبين "أكدا على تعزيز علاقات فرنسا مع العراق وإقليم كوردستان، وتوطيد التعاون المشترك بين الجانبين في إطار الاتفاقية الاستراتيجية العراقية – الفرنسية، واتفقا في الرأي بضرورة حماية أمن واستقرار العراق في ظل ظروف المنطقة المتأزمة، واستمرار التفاهم والحوار من أجل حل مشاكل أربيل – بغداد".

وتابع: "وبشأن الأوضاع المتأزمة للشرق الأوسط، شدد الجانبان على أهمية الجهود الرامية للحيلولة دون توسع الحرب ولحماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية للمنكوبين، واتفقت آراؤهما على أن المزيد من التأزم في الوضع يعرض أمان واستقرار المنطقة للخطر".