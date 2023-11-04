فرنسا تعلن مغادرة العشرات من مواطنيها مع عائلاتهم غزة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت فرنسا مغادر 34 من مواطنيها مع عائلاتهم قطاع غزة إلى مصر عبر معبر الرفح، الجمعة، بعد نحو شهرٍ من القتال الدائرة بين حماس وإسرائيل.

وأعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، خلال وجودها في العاصمة النيجيرية، أبوجا، أن المواطنين الفرنسيين الـ 34 وعائلاتهم، تمكّنوا من العبور.

وقالت إن بعض الفرنسيين البالغ عددهم 170 من بينهم موظفون في المركز الثقافي وعائلاتهم، تمكنوا فقط من المغادرة حتى الآن.

جاء ذلك، تزامناً مع مطالبة فرنسا لإسرائيل بتوضيحات بعد القصف الذي استهدف المعهد الفرنسي في غزة، وفق ما نقلته فرانس برس.

وقالت الخارجية الفرنسية "أبلغتنا السلطات الإسرائيلية أن المعهد الفرنسي في غزة استُهدف بضربة إسرائيلية".

وأضافت "طلبنا من السلطات الإسرائيلية أن تمدنا من دون تأخير عبر الوسائل المناسبة بالعناصر الملموسة التي دفعت إلى هذا القرار".

وأوضحت الوزارة أنه لم يكن هناك أي موظف أو مواطن فرنسي داخل المعهد.

وأعلنت حكومة حماس الخميس أن ما لا يقل عن 27 شخصاً قُتلوا في غارة إسرائيلية قُرب مدرسة تابعة للأمم المتحدة في مُخيم جباليا للاجئين، وهو القصف الثالث للمخيم خلال ثلاثة أيام.

واندلعت الحرب بين حماس وإسرائيل بعد الهجمات التي شنتها الحركة على إسرائيل في السابع من تشرين الأول أكتوبر والتي يقول مسؤولون إسرائيليون إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص.

وتقول وزارة الصحة في غزة التي تُديرها حماس إن أكثر من 9200 شخص قتلوا في القصف الإسرائيلي، مُعظمهم من النساء والأطفال.