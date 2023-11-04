واشنطن تعلن عن حزمة مساعداتٍ جديدة لـ أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الولايات المتحدة، عن تقديم حزمة مساعداتٍ عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار، لمساعدة كييف في قتالها ضد القوات الروسية.

وضمّت تلك المساعدات، دفاعاتٍ جوية وذخائر مدفعية وأسلحةً مضادة للمدرّعات، إضافة لذخائر أسلحة صغيرة وأخرى خاصة بالتدمير.

وتشمل الحزمة كذلك ذخائر موجهة بالليزر بقيمة 300 مليون دولار لمواجهة المسيّرات، وستموّل "مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا" توفير هذا الجزء من الحزمة.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان، إن تمويل "مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا" يتم توفيره بموجب قرار أقرّه الكونغرس في نهاية أيلول/سبتمبر لتأمين تمويل للحكومة بشكلٍ موقت.

غير أن الحزمة تستهلك حالياً ما تبقّى من أموال "مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا" المتوافرة لدعم أوكرانيا، وفق ما نقلته فرانس برس.

ودعا البنتاغون إلى تقديم المساعدات لأوكرانيا، قائلاً إنها "استثمار ذكي في الأمن القومي" الأميركي.

وأضاف "تساهم المساعدات في منع نشوب صراع أكبر في المنطقة ومنع عدوان محتمل في أماكن أخرى، فيما يعزز قاعدتنا الصناعية الدفاعية ويؤمن للشعب الأميركي وظائف تتطلب مهارات عالية".

والولايات المتحدة هي أكبر مانح عسكري لأوكرانيا، اذ تعهدت بأكثر من 44,2 مليار دولار من المساعدات منذ بدء الهجوم الروسي في شباط/فبراير 2022.