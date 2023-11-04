أسعار العُملات الأجنبية والذهب في أسواق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- بلغ سعر صرف الدولار الامريكي والعملات الأجنبية والذهب اليوم السبت 4 نوفمبر 2023، في تداولات أسواق كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في كوردستان

100 دولار أمريكي = 162.300 دينار عراقي

100 يورو = 172.000 دينار عراقي

100 جنيه استرليني = 195.000 دينار عراقي

100 ليرة تركي = 5750 دينار عراقي

100.000 تومان إيراني = 3150 دينار عراقي

1 دينار أردني = 2335 دينار عراقي

أسعار الذهب في أسواق كوردستان

1 مثقال ذهب عيار 24 = 520.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 21 = 460.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 18 = 400.000 دينار عراقي