انطلاق حملة توعية حول السلامة الدوائية في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- انطلقت اليوم الأحد في مدينة أربيل، حملة توعية حول استخدام الأدوية وآثارها الجانبية.

وقال مسؤول مراقبة ضبط الأسواق الدكتور محمد رشيد، إنها المرة الأولى التي يتم العمل على موضوع التوعية حول استخدام الأدوية وآثارها الجانبية.

وأضاف: أطلقنا هذه الحملة بالتعاون مع مركز "ئۆپ ساڵە" وبالتنسيق مع 100 دولة للرصد، ومن خلال الحملة نعمل على توعية المواطنين فيما يتعلق بالسلامة الدوائية.

ولفت رشيد في حديثٍ لـ كوردستان 24، إلى وجود "حملاتٍ مماثلة في مختلف الدول سنوياً، وتسمى باسبوع السلامة، هدفها جعل المواطنين أكثر معرفةً بالسلامة الدوائية وأكثر وعياً بآثار الدواء".

في غضون ذلك، أوضح مسؤول مراقبة ضبط الأسواق أن "شركات الأدوية عليها أن تكتب على عبوة الأدوية الآثار الجانبية للدواء، ويجب إخطار المريض بذلك".

وتابع: الآثار الجانبية ستُكتب عبر الباركود الذي سيكون متاحاً قريباً في جميع الصيدليات والمستشفيات الصحية العامة والخاصة.

وزاد: بهذه الطريقة سيكون بإمكان المواطنين أو الصيادلة أو المختصين الإبلاغ عن هذه الآثار الجانبية عبر نموذج يسهل إعداده.

وختم حديثه، "عندما نتلقى تقارير عن آثار جانبية، نقوم بتقييمها وتحليلها وإخطار المصنع، وفي بعض الأحيان قد تظهر آثار جانبية لدى عدة أشخاص، لذلك قد يلزم إيقاف الدواء أو سحبه".