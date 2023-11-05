سیاسة

الديمقراطي الكوردستاني يعلن استعادة مقر فرعه الثالث في كركوك

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محمد كمال
محمد كمال
کوردستان الحزب الديمقراطي الكوردستاني كركوك محمد كمال

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الأحد، عن استعادة مقر فرعه الثالث في كركوك، بعد أن سيطرت عليه فصائل الحشد الشعبي المدعومة من الجيش العراقي منذ الـ 16 اكتوبر تشرين الأول 2017.

وقال مسؤول الفرع الثالث للديمقراطي الكوردستاني في كركوك، محمد كمال، إنهم استعادوا مقر مجلس قيادة الحزب وتم إهداؤه لجامعة كركوك بقرارٍ من الرئيس بارزاني.

وأضاف في حديثٍ لـ كوردستان 24، "كما تم استعادة مقر فرع الحزب الثالث، وسنقوم بإصلاحه خلال 10 أيام، ونستأنف أنشطتنا مجدداً في الفترة القادمة".

وأكّد كمال أن الحزب "سيخدم جميع المكونات والطوائف والشرائح في كركوك، لأننا نؤمن بخدمة أهالينا في كركوك دون تمييز".

ولفت مسؤول الفرع الثالث إلى أنه "رغم عدم وجود مقر لنا خلال السنوات الست الماضية، إلا أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لا يزال في قلوب أبناء المدينة".

وقال: يؤمن حزبنا بتعزيز الديمقراطية وخدمة الشعب، ونَعِد أهالي كركوك بخدمة جميع المكونات، لذلك نأمل أن يثق مواطنو المدينة بمرشحي الحزب لأنه دافع عن شعب كركوك دون تمييز".

وفي ختام حديثه، وجّه كمال الشكر لرئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني لأنه "نفّذ برنامجه السياسي والذي ينص في أحد بنوده على إعادة مقرات الحزب الديمقراطي الكوردستاني".

 

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