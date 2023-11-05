كهرباء السليمانية تدعو المشتركين للاستفادة من الإعفاء على الديون المتراكمة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة لكهرباء السليمانية، الأحد، عن إعفاء المشتركين ضمن الفئات التجارية والصناعية والزراعية والحكومية بنسبة 15 % من قيمة الديون المتراكمة.

ووفق بيانٍ لمديرية كهرباء السليمانية، فقد دخل الإعفاء حيّز التنفيذ اعتباراً من الـ 28 أغسطس آب الماضي، وينتهي في الـ 28 نوفمبر تشرين الثاني الجاري.

ودعت مديرية الكهرباء جميع مشتركيها ضمن الفئات المشمولة والراغبين في الاستفادة من الإعفاء، مراجعة دوائر توزيع الكهرباء حتى تاريخ 28/11/2023 للاستفادة من هذا القرار.

وبخصوص إعفاء الفئات المنزلية، أوضح البيان، أن الحسومات الخاصة بالاشتراك المنزلي انتهى بتاريخ الـ 23 اكتوبر تشرين الأول الماضي.