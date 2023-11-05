سیاسة

إيران تحذر أميركا "إذا لم تتدخل لوقف إطلاق النار في غزة ستتعرض للضرب بقوة"

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غزة
غزة
کوردستان غزة إيران أميركا فلسطين إسرائيل

أربيل (كوردستان 24)- حذرت إيران الولايات المتحدة من أنها "ستتعرض للضرب بقوة" إذا لم تتدخل لوقف إطلاق النار في غزة، حسبما نقلت وكالة أنباء "تسنيم" شبه الرسمية عن وزير الدفاع الإيراني.

وقال الوزير محمد رضا أشتياني، وفقا للوكالة الإيرانية: "نصيحتنا للأميركيين هي أن يوقفوا الحرب في غزة فورا ويطبقوا وقف إطلاق النار، وإلا فسيتعرضون لضربة شديدة".

ومنذ بدء التصعيد الإسرائيلي، تلقت إيران أكثر من تحذير أميركي من الانخراط في الحرب عبر وكلائها في المنطقة.

وينفذ حزب الله هجمات يومية على الجيش الإسرائيلي عبر الحدود مع لبنان، كما تتعرض القوات الأميركية في المنطقة لهجمات من فصائل موالية لطهران.

 

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