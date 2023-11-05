ریاضة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل نادي الاتحاد السعودي

author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل نادي الاتحاد السعودي
رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل نادي الاتحاد السعودي
کوردستان مسرور بارزاني نادي الاتحاد السعودي أربيل كوردستان السعودية

أربيل (كوردستان 24) - استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 5 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، رئيسَ ومدربَ ولاعبي نادي الاتحاد الرياضي السعودي.

وفي مستهل اللقاء، الذي حضره القنصل العام السعودي لدى الإقليم محمد بن سليمان العسيري، رحّب رئيس الحكومة بالوفد الزائر من نادي الاتحاد السعودي، كما تطرق إلى الرسالة المهمة التي تحملها الرياضة، مؤكداً أن أهميتها لا تقتصر على إسعاد الجماهير وفوائدها الصحية فحسب، بل تتجاوز ذلك لتؤدي دوراً مهماً في التقريب وتعزيز المودة بين الشعوب.

وأبدى رئيس وأعضاء نادي الاتحاد سعادتهم بالمجيء إلى كوردستان، كذلك عبّروا عن شكرهم وتقديرهم على حفاوة استقبالهم من قبل أهالي أربيل.

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