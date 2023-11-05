ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 9770 قتيلاً

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس في قطاع غزة ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى 9770 قتيلا.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب على لسان المتحدث باسمها "9770 شهيدا منذ بدء الحرب على غزة بينهم 4800 طفل".

ويواصل الجيش الإسرائيلي التقدم في قطاع غزة حيث أفادت حكومة حركة حماس عن سقوط عشرات القتلى في ضربة إسرائيلية جديدة على مخيم للاجئين رغم الدعوات إلى هدنة ويأس المدنيين الفلسطينيين مع مرور ثلاثين يوما على اندلاع الحرب.

وتتواصل المعارك البرية شمال القطاع، على الرغم من الدعوات لوقف إطلاق النار.

ونشر الجيش الإسرائيلي مشاهد ظهرت فيها قواته تخوض معارك من منزل إلى آخر، بينما تتحرك دبابات وجرافات عسكرية بهدف تشديد الطوق على مدينة غزة.

وتم إلقاء منشورات عسكرية تحث سكان مدينة غزة للانتقال جنوبا بين الساعة العاشرة صباحا والثانية بعد الظهر، بعد يوم من تقدير مسؤول اميركي وجود 350 ألف مدني على الأقل في المدينة وحولها.