ديندار زيباري: الكابينة التاسعة بدأت حرباً شرسة ضد تجار المخدرات

أربيل (كوردستان 24)- أكد منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، أن الكابينة التاسعة للحكومة بدأت حرباً شرسة ضد تجار المخدرات.

زيباري، وخلال مشاركته في ملتقى اليوم الأحد 5 تشرين الثاني 2023، أشار إلى المخدرات، بأنها خطر يمكن أن نواجهه كلنا، وقال: "أصدرت حكومة إقليم كوردستان القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن المخدرات والمواد المخدرة أو المؤثرات العلية، وتم تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الصحة وجميع الجهات ذات العلاقة للحماية من المخدرات".

وأضاف: " في السابق كان إقليم كوردستان يُستغل فقط كوسيلة لنقل المخدرات إلى دول المنطقة والعالم، أما الآن فهناك متعاطين وتجار، ومصنعين، ومهربين للمخدرات، للأسف الشديد، وهذا في الواقع خطر يواجهنا ويواجه العالم بأسره".

وتابع: "وشنت الكابينة التاسعة حرباً كبيرة ضد مهربي المخدرات، حيث ألقي القبض على أكثر من 400 منهم خلال العامين الماضيين"، وقال أيضاً: "حتى الآن، لم يورد العراق تقارير عن مخاطر المخدرات للمنظمات الدولية".

وأردف، "منذ عام 2014 وحتى عام 2019، لم تصل الحالات المتعلقة بالمخدرات في إقليم كوردستان إلى 100 حالة، ولكن بعد عام 2019، وصلت الإحصائيات إلى مستوى خطير جدا". وزاد، "عدد المعتقلين حالياً في مراكز التأهيل والمؤسسات الأمنية يزيد على 4 آلاف شخص، وهو ما يمثل أكثر من نصف عدد السجناء في الإصلاحيات، ومعظمهم من الشباب، بالإضافة إلى هذا العدد، هناك الآلاف من الأشخاص الآخرين في إقليم كوردستان من المدمنين على المخدرات".

وأشار زيباري إلى أن "الموقع الجغرافي لإقليم كوردستان، وعدم استقرار الحدود، فضلاً عن وجود الجماعات المسلحة، ساهم في سهولة انتشار المخدرات، ويجب أن يلعب علماء الدين والبحث العلمي ووسائل الإعلام دوراً في توعية المجتمع بمخاطر المخدرات".

ودعا منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، الحكومة الاتحادية إلى التعاون معهم في مكافحة المخدرات، مشيرا إلى "أننا ندرك ضرورة قيام الأطراف الدولية، وخاصة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بدوره، واتخاذ خطوات عملية في هذا الصدد".