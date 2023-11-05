معاقبة وزير إسرائيلي بعد تعليق له حول "الخيار النووي" ضد غزة

أربيل (كوردستان 24)- أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تعليق مشاركة وزير التراث أميخاي إلياهو في اجتماعات الحكومة "حتى إشعار آخر" الأحد بعد تصريح أيد فيه إلقاء قنبلة نووية على غزة.

وقال الوزير اليميني المتطرف لإذاعة "كول بِراما" الإسرائيلية إنه غير راض عن الرد الإسرائيلي على الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على قطاع غزة.

وتنفذ إسرائيل منذ ذلك الحين حملة قصف مدمر على قطاع غزة، وباشرت مؤخرا عملية برية في القطاع الخاضع لحصار مطبق.

وردا على سؤال للصحافي عما إذا كان يدعو إلى إسقاط "نوع من القنبلة الذرية" على قطاع غزة "لقتل الجميع"، رد إلياهو "هذا أحد الخيارات".

وسارع مكتب نتانياهو إلى الرد على تصريحات الوزير، واصفا إياها في بيان بأنها "بعيدة عن الواقع" ومشيرا إلى أن إسرائيل تحاول تجنب "غير المقاتلين" في قطاع غزة، علمًا أن إسرائيل لم تعترف يومًا بامتلاكها السلاح النووي.

وبعد الضجة التي أثارتها، قال الوزير عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا) إن تصريحاته كانت "مجازية".

من جانبه، انتقد منتدى أهالي الرهائن والمفقودين والذي يمثل أكثر من 240 رهينة في بيان تصريحات إلياهو "المتهورة والقاسية".

وجاء في البيان "يحظر القانون الدولي والمبادئ الأساسية للأخلاق الإنسانية والحس السليم، بشدة استخدام أسلحة الدمار الشامل".

وفي أول رد فعل على تصريحات الوزير، وصفتها حركة حماس بأنها "تعبير عن نازية الاحتلال وممارسته الإبادة الجماعية".

إلى ذلك، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن تصريحات الوزير الإسرائيلي "تكرس النظرة العنصرية المقيتة للإسرائيليين تجاه الشعب الفلسطيني".

وقال أبو الغيط عبر حسابه الرسمي على منصة إكس إن تلك التصريحات "كاشفة" واعتراف بامتلاك إسرائيل للسلاح النووي.

من جانبه، أدان الأردن "التصريحات العنصرية والتحريضية والاستفزازية" للوزير واعتبرها "دعوة إلى الإبادة الجماعية وجريمة كراهية لا يمكن السكوت عنها".

وكذلك فعلت السعودية التي اعتبرت أن تصريحات الوزير تظهر "تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية".

شنت حركة حماس هجوما غير مسبوق في إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 1400 شخص غالبيتهم مدنيون قضوا في أول أيام الهجمات وفق السلطات. وتحتجز حماس 241 رهينة حسب الجيش الإسرائيلي.

وقتل حتى الآن جراء القصف الإسرائيلي على غزة 9488 شخصا، معظمهم مدنيون وبينهم 3900 طفل، حسب حصيلة أعلنتها حكومة حماس السبت.