وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يصل بغداد

أربيل(كوردستان 24)- وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مساء اليوم الأحد 5 تشرين الثاني 2023 إلى العاصمة العراقية بغداد.

وأعلن المكتب الإعلامي، لرئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أنه استقبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وفقاً لبيان المكتب الإعلامي للسوداني، جرى، خلال اللقاء، بحث تطورات الأحداث المتصاعدة في قطاع غزّة، والتأكيد على ضرورة أحتواء الازمة وضمان عدم اتساعها، كما تمت مناقشة تدهور الوضع الإنساني للشعب الفلسطيني، وتأكيد أهمية التنسيق والعمل على إيصال إمدادات الغذاء والمياه والرعاية الطبية، وغيرها من المساعدات المطلوبة؛ لتلبية الاحتياجات الإنسانية للأهالي.

وجدد السوداني، "موقف العراق الواضح والمبدئي برفض العدوان الصهيوني على غزّة، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وفتح المعابر لتفادي الكارثة الإنسانية المتفاقمة، التي راح ضحيتها المدنيون والنساء والأطفال".

وشدد رئيس مجلس الوزراء العراقي على "ضرورة أن يتحمّل المجتمع الدولي مسؤوليته إزاء المجازر التي ترتكبها القوات الإسرائيلية يومياً بحق الأبرياء من النساء والأطفال، واستهداف المستشفيات وأماكن الإيواء، واستمرار نهج التصعيد والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني".

من جانبه، أكد الوزير بلينكن سعي الولايات المتحدة الأميركية للعمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان في قطاع غزة، مشيراً إلى رغبة حكومة بلاده باستمرار التنسيق والتعاون الثنائي مع العراق؛ من أجل تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.

وكانت وكالات إعلام عربية وعالمية، أعلنت أمس عن زيارة مرتقبة، غير معلنة، لوزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، أنتوني بلينكن اليوم الأحد، إلى العاصمة العراقية بغداد.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية، فإن أنتوني بلينكن سيزور أيضاً تركيا واليابان وكوريا الجنوبية والهند، وتستمر زيارة وزير الخارجية حتى 10/11/2023.

وكان بلينكن، أكدالسبت، أن الولايات المتحدة تدعم "هدنات إنسانية" في النزاع المستمر بين إسرائيل وحركة حماس، لكنه عبر عن رفضه الدعوات الى "وقف إطلاق النار" من جانب الدول العربية.

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي والمصري سامح شكري، حول الجهود المبذولة لتحييد المدنيين الفلسطينيين وتسريع إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، "تعتقد الولايات المتحدة أن كل هذه الجهود ستكون أسهل من خلال هذه الهدنات الإنسانية".

وكرر بلينكن في هذا الصدد أن الولايات المتحدة تعتبر أن وقف إطلاق النار لن يؤدي إلا إلى "إبقاء حماس في مكانها"، ما يكشف المواقف المتباينة حيال النزاع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة والدول العربية من جهة أخرى.

وخلال زيارته إسرائيل الجمعة، قوبل طلب بلينكن بشأن الهدنات الإنسانية بالرفض من الجانب الإسرائيلي، لكنه وعد بمواصلة الجهود في هذا الصدد.

وقال "يجب على إسرائيل أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية المدنيين الفلسطينيين"، مجدداً التأكيد أن لإسرائيل الحق وعليها واجب الدفاع عن نفسها بعد الهجوم الدامي الذي شنته الحركة الإسلامية الفلسطينية في السابع من تشرين الأول.