عرفان كركوكي: لطالما كان الرئيس بارزاني مدافعاً عن حقوق التركمان في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس حزب الشعب التركماني، عرفان كركوكي، ان برنامج الحزب الديمقراطي الكوردستاني للانتخابات هو برنامج شامل يخدم جميع مكونات كركوك، مضيفاً أن "الرئيس بارزاني لطالما، كان دائما مدافعا عن حقوق التركمان".

كركوكي في حديث لـ كوردستان 24، قال: "لطالما دافع الرئيس بارزاني عن حقوق المكون التركماني، وقد سجل هذا التاريخ في قلوب جميع التركمان".

وأردف، "بكل سرور، لقد أسعد الرئيس بارزاني، قلوب كافة القوميات في كركوك، بإهداء مقر مجلس رئاسة الحزب للجامعة، ولطالما كانت قرارات الرئيس بارزاني هامة وتاريخية".

وتابع، "برنامج الديمقراطي الكوردستاني لمجلس المحافظة في كركوك، والذي نحن مشاركون فيه، يحقق أهداف وتطلعات الشعب التركماني، لأنه سينشر السلام والاستقرار في المدينة".

ودعا حزب الشعب التركماني - العراق، في بيان اليوم الأحد، التركمان في كركوك بالتصويت لقائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الانتخابات المُقبلة لمجالس المحافظات العراقية.

وفيما يلي نص البيان:

أيها الشعب التركماني الأبي..

مع اقتراب عملية انتخابات مجالس المحافظات، وانطلاق الحملة الإعلامية، نحن في حزب الشعب التركماني كُنا وما زلنا مع العملية الديمقراطية، وانتخاب المُمثلين الحقيقيين من قبل المواطنين للدفاع عن حقوقهم.

يا أبناء شعبنا التركماني المناضل...

إننا بثقةٍ عالية نُطالبكم بالتصويت لصالح القائمة 197، وهي قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك، والتي تضم أبناء جميع مكونات المحافظة، حيث يمثل حزبنا المرشح (مؤيد نامق شاكر) بالتسلسل 17.

وإننا إذ نطالبكم بالتصويت لصالح قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني انطلاقاً من تجربتنا مع الحزب الديمقراطي الحليف، وقائده فخامة الرئيس كاك مسعود بارزاني، الذي ساند التركمان في جميع المجالات السياسية والثقافية، وكان عوناً لنا في الكثير من المراحل التاريخية.

يا جماهير وأعضاء ومؤيدي حزبنا حزب الشعب التركماني، نحن ندعوكم إلى المشاركة المُكثفة في الانتخابات، والتوجه إلى صناديق الاقتراع، والإدلاء بأصواتكم لصالح القائمة 197 الخاصة بالحزب الديمقراطي الكوردستاني، والمرشح ذو التسلسل 17 الذي يُمثلكم في الحزب، ويمثل الشعب التركماني في المجلس المقبل في حال فوزه إن شاء الله.

يا أبناءنا الكِرام...

إن ذهابك إلى صناديق الاقتراع سوف يؤمن مستقبلك، ومُستقبل أبنائك، وستساهم بصوتك للقائمة 197 في صيانة الأمن المدني والتعايش الذي تجسده هذه القائمة التي تؤمن بالشراكة والتعايش السلمي.

المجد والخلود لشهداء طريق الكرامة.

الفوز المبين لقائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك ونينوى وديالى وجميع المحافظات.

ومن الله التوفيق.

المكتب السياسي لحزب الشعب التركماني

5 - 11 - 2023