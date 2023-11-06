السوداني يصل طهران في زيارة رسمية

أربيل (كوردستان 24)- وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين 6 تشرين 2023، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية.

وكان المستشار الإعلامي للسوداني، أكد أمس الاحد أن "جولة رئيس الوزراء، تقع ضمن جهود العراق لإيقاف العدوان عن الشعب الفلسطيني".

وقال الركابي في تصريحات صحفية، إن "الجولة التي يجريها السوداني تقع ضمن جهود العراق لإيقاف العدوان عن الشعب الفلسطيني، وتمثل الزيارة رؤية العراق لما طرحه في قمة القاهرة".

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، استقبل ليلة أمس الأحد، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وفقاً لبيان المكتب الإعلامي للسوداني، جرى، خلال اللقاء، بحث تطورات الأحداث المتصاعدة في قطاع غزّة، والتأكيد على ضرورة أحتواء الازمة وضمان عدم اتساعها، كما تمت مناقشة تدهور الوضع الإنساني للشعب الفلسطيني، وتأكيد أهمية التنسيق والعمل على إيصال إمدادات الغذاء والمياه والرعاية الطبية، وغيرها من المساعدات المطلوبة؛ لتلبية الاحتياجات الإنسانية للأهالي.

وجدد السوداني، "موقف العراق الواضح والمبدئي برفض العدوان الصهيوني على غزّة، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وفتح المعابر لتفادي الكارثة الإنسانية المتفاقمة، التي راح ضحيتها المدنيون والنساء والأطفال".

وشدد رئيس مجلس الوزراء العراقي على "ضرورة أن يتحمّل المجتمع الدولي مسؤوليته إزاء المجازر التي ترتكبها القوات الإسرائيلية يومياً بحق الأبرياء من النساء والأطفال، واستهداف المستشفيات وأماكن الإيواء، واستمرار نهج التصعيد والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني".

من جانبه، أكد الوزير بلينكن سعي الولايات المتحدة الأميركية للعمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان في قطاع غزة، مشيراً إلى رغبة حكومة بلاده باستمرار التنسيق والتعاون الثنائي مع العراق؛ من أجل تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.