الاردن يعلن إنزال مساعدات طبية في غزة

أربيل (كوردستان24)- أكد العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني عبر منصة إكس بأن سلاح الجو الاردني تمكن من إنزال مساعدات طبية عاجلة جواً للمستشفى الميداني الاردني في غزة في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية نقلا عن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله "قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي بإنزال مساعدات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني في غزة والذي أوشكت إمداداته على النفاد نظرا لتأخير إيصال المساعدات عبر معبر رفح".

وأضاف المصدر أن هذه الخطوة تأتي استمرارا لجهود الأردن بالوقوف بجانب "الأشقاء" في ظل الحرب على قطاع غزة. وأكد أن المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه من نقص حاد في الإمدادات ويقوم بدوره الإنساني للتخفيف من معاناة السكان في القطاع.

وأعلن الأردن الأسبوع الماضي أنه استدعى سفيره لدى إسرائيل وطلب من السفير الإسرائيلي البقاء خارج البلاد احتجاجا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة قائلا إن الهجمات تقتل الأبرياء وتسبب كارثة إنسانية.

وقال مسؤولو الصحة في قطاع غزة إن أكثر من 9770 فلسطينيا قتلوا في الحرب التي بدأت عندما شنت حركة المقاومة الإسلامية المسلحة (حماس) هجوما مباغتا على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول مما أدى إلى مقتل 1400 شخص واحتجاز أكثر من 240 رهينة.