مسرور بارزاني يضع حجر الأساس لمركز علاج السرطان بالأشعة في دهوك

أربيل (كوردستان 24)- يضع رئيس حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين 6 تشرين الثاني 2023، حجر الأساس، لمركز علاج السرطان بالأشعة في دهوك.

ووفقاً للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة إقليم كوردستان، يضع رئيس الحكومة مسرور بارزاني اليوم عند الساعة 12:00، حجر الأساس، لمركز علاج السرطان بأشعة LINAC Radiotherapy في دهوك.

وتولي الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، اهتماماً كبيراً بالقطاع الصحي، وتقديم خدمات جيدة للمواطنين.

وعلى الرغم من أن الحكومة الاتحادية لم تقم بمسؤولياتها بشكل كاف، إلا أن الكابينة الحكومية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، قدمت خدمات جيدة لمواطني ولاجئي إقليم كوردستان من جهة القطاع الصحي.

ويوجد 86 مستشفى عاماً و31 مركزا صحيا متخصصا و1056 مركزا صحيا في إقليم كوردستان، ويتم تقديم جميع أنواع الخدمات لمواطني إقليم كوردستان واللاجئين والنازحين.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، يتم إنفاق أكثر من 23 مليار دينار شهريا على القطاع الصحي، و يتم إنفاق سبعة مليارات دينار شهريا فقط على شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، ويتم إنفاق 600 مليار دينار على مكافحة السرطان.

يأتي ذلك، مع ارتفاع درجة الاهتمام بالواقع الصحي في إقليم كوردستان منذ بدء التشكيلة التاسعة مهامها قبل 4 سنوات.

ورغم الوضع المالي الصعب والضغوطات والعقبات المالية التي فرضتها الحكومة الاتحادية على الإقليم، إلا أن حكومة كوردستان نجحت في إخراج الإقليم من أزمة فيروس كورونا بأقل الخسائر.

كذلك والعمل بشكلٍ مستمر لتوفير المستلزمات الطبية وتأمين الخدمات الصحية لكافة المواطنين.

وعلى مدى الأعوام الأربعة الماضية، لم تلتزم الحكومة الاتحادية بمسؤوليتها في توفير الأدوية والمعدات الطبية لمستشفيات إقليم كوردستان والتي استقبلت عشرات آلاف النازحين واللاجئين، بحسب ما يقول المسؤولون في الإقليم.