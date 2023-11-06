مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان: مسيرة تركية تستهدف مسلحين من حزب العمال في قضاء رانية

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة لمكافحة الارهاب في اقليم كوردستان، اليوم الاثنين 6 تشرين الثاني 2023، أن مسيرة تركية استهدفت مجموعة من مسلحي حزب العمال الكوردستاني، في قضاء رانية، ما أسفر عن مصرع اثنين منهما وجرح اثنين آخرين.

وأضافت مكافحة الإرهاب، خلال بيان، أن المسيرة التركية استهدفت المجمعة المسلحة في قرية بوسكيني التابعة لقضاء رانية، ضمن إدارة رابرين في محافظة السليمانية.

وفقاً للبيان، فقد اثنين من تلك المجموعة حياتهما وأصيب آخران بجروح.

يذكر أنه، تعرضت قرية كوهرز في قضاء العمادية/ آميدي، صباح اليوم لقصف مدفعي تركي.

وصرح مختار القرية أحمد سعدالله، لـ كوردستان 24، عن سقوط 5 مدافع على القرية، وذلك عند الساعة 9:30 من صباح اليوم، ما أثار الذعر بين المواطنين.

جدير بالذكر أن قرية كوهرز، تعرضت للقصف عدة مرات خلال هذا العام، كما وتتعرض المناطق الحدودية في إقليم كوردستان باستمرار إلى قصف تركي تقول أنقرة إنه يستهدف مسلحي حزب العمال الكوردستاني.

وكثيراً ما توقع المواجهات الدامية بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي ضحايا في صفوف القرويين مع إلحاق أضرار بالغة بممتلكاتهم.